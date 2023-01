Tot maximaal 5 procent commissie en geen belangenvermenging meer: hoe de FIFA voetbalmakelaars aan banden wil leggen

Een gouden driepunter voor KV Kortrijk: West-Vlamingen verslaan OH Leuven na doelpunt in minuut 92

Drie weken geleden nam KVK de maat van OHL in de beker en ook vandaag legden Selemani en co de Leuvenaars over de knie dankzij een late treffer van publiekslieveling Avenatti. Kortrijk lijkt herboren onder Storck en springt over KV Oostende naar een veilige vijftiende plaats.

