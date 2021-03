Tomas Soucek: van onvoldoende in Tsjechische tweede klasse naar onmisbaar in de Premier League

VoetbalVanavond kijken onze Rode Duivels Tsjechië in de ogen. De man om in de gaten te houden is Tomas Soucek. De middenvelder is nu levensbelangrijk voor West Ham, maar dat was ooit heel anders.

Woensdagavond. Tsjechië komt uit het niets 0-1 achter tegen Estland. Het blijkt achteraf slechts een voetnoot. De Tsjechen winnen uiteindelijk zonder al te veel moeite met 2-6. Het aandeel van Tomas Soucek valt daar niet in te ontzien. De middenvelder die tegenwoordig zijn brood verdient in de Premier League maakte een hattrick, zijn eerste voor zijn land.

Nu is de 26-jarige Soucek een enorm belangrijke schakel voor club en land, maar zijn carrière zat tot voor kort stevig in het slop. Enkele jaren geleden speelde Soucek bij de beloften van Slavia Praag, waar er maar weinigen geloofden in een echte profcarrière voor de toen 19-jarige. Op dat moment speelde hij als defensieve middenvelder, maar zijn passing was allesbehalve goed. Daarnaast oogde Soucek door zijn lengte erg traag. De trainers probeerden hem om te vormen tot een centrale verdediger. Iets waar hij zich altijd tegen verzette.

Volledig scherm Soucek in duel met Saka. © Photo News

Terugkeer bij Slavia

De middenvelder weigerde om zijn droom om profvoetballer te worden op te bergen en ging op test bij een aantal tweedeklassers. Steevast werd hij weggestuurd, niet goed genoeg. Uiteindelijk vindt hij dan toch onderdak bij Zivkov. De trainersstaf is niet overtuigd van zijn kunnen, maar gezien de financiële moeilijkheden waren er weinig alternatieven. Soucek zou 14 wedstrijden in de Tsjechische tweede klasse spelen.

Quote Ik was niet echt overtuigd. Tot hij plots doelpunten begon te maken. Dusan Uhrin

De terugkeer bij Slavia werd het kantelpunt in Souceks carrière. De club eindigde het seizoen voordien pas op de 11de plaats en besloot de eigen jeugd de kans te geven aangezien er niet voldoende middelen waren om versterkingen te halen.

Soucek vond daar voor het eerst een trainer, Dusan Uhrin, die echt in hem geloofde. “Ik was niet echt overtuigd. Tot hij plots doelpunten begon te maken”, vertelde Uhrin onlangs nog aan de BBC. “Op dat moment realiseerde ik mij dat Tomas helemaal geen defensieve middenvelder was.”

Dat seizoen lukte het Soucek om zeven keer te scoren in de competitie. De trein leek vertrokken, maar de volgende jaargang kende hij een terugval. Een uitleenbeurt aan Slovan Liberec bleek de oplossing. Bij zijn terugkeer in de Tsjechische hoofdstad werd hij pas echt onmisbaar. In het seizoen ‘18-’19 was Soucek een drijvende kracht achter de landstitel van Slavia Praag. Dat seizoen is hij goed voor 13 doelpunten en nog een handvol assists.

Volledig scherm © Photo News

Engeland en FC Barcelona

Tot dan toe was Soucek een nobele onbekende op het wereldtoneel. Tot die wedstrijd tegen Engeland. In een kwalificatiewedstrijd tegen de Engelsen houdt Soucek zich perfect staande tegen toppers uit de Premier Leaugue. Een week later valt de middenvelder op in de Champions League tegen FC Barcelona.

West Ham drukte door en haalde Soucek binnen. En ze zullen zich die transfer nog niet beklaagd hebben. Vorig seizoen bleek een aanpassingsperiode. Dit seizoen speelde hij bijna alles en had hij al een grote rol in het prima seizoen van ‘The Hammers’. Of hij ook tegen de Duivels belangrijk kan zijn, komen we vanavond te weten.

Volledig scherm © AP