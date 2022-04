Tom & Jerry in Portugal: Jan Vertonghen en Benfica in eigen huis onderuit tegen Liverpool

Een wervelwind in Lissabon. Liverpool startte verschroeiend in het Estádio Da Luz. Salah mikte op het been van Vlachodimos, ook Keita en Alexander-Arnold geraakten niet voorbij de doelman. In minuut 17 kopte Konaté de bezoekers verdiend op voorsprong. De reactie van Benfica was matig. Onder de indruk van hun tegenstander. Everton trapte eens in het zijnet, Otamendi kopte... naast de bal. That was it. Teleurstellend.