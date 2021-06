Toeschouwers opnieuw welkom in de Pro League, een derde van de capaciteit mag gebruikt worden

Copa America Sensatie op Copa America: Colombiaan scoort wereldgoal, discutabe­le gelijkma­ker van Brazilië en winning goal in 100ste (!) minuut

24 juni Brazilië heeft ook zijn derde wedstrijd op de Copa America gewonnen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Alle doelpunten hadden wel iéts om het lijf. Colombia opende de score met een fabelachtige omhaal, de gelijkmaker van Firmino was voer voor heel wat discussie én de winning goal van Casemiro viel pas in de tiende (!) minuut van de extra tijd.