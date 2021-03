Toch niet onaantastbaar: Anderlecht-vrouwen lijden eerste (!) puntenverlies dit seizoen

Verrassing van formaat: vanmiddag heeft de vrouwenploeg van Anderlecht voor het eerst verloren in de Super League dit seizoen. In het eigen Lotto Park was stadsrivaal White Star Woluwe - het nummer zeven in de stand - met 0-1 te sterk. Kersvers Anderlecht-coach Johan Walem, die vanaf volgend seizoen overneemt, zag vanuit de tribune Vrithof na 25 minuten het enige doelpunt van de partij scoren. Het is meteen ook het eerste puntenverlies van het seizoen voor paars-wit, dat de overige zeventien matchen allemaal had gewonnen.