“Toby, wat ben jij slecht seg": Alderweireld praat in podcast Alex Agnew over zijn jeugdjaren en verklapt beste tegenstander

Jupiler Pro LeagueComedian Alex Agnew en Andries Beckers mochten deze week Antwerp-speler Toby Alderweireld verwelkomen in hun podcast ‘Welcome to the AA’. De Rode Duivel had het onder meer over de prestatiedruk op jonge leeftijd, de beste tegenstander waar hij ooit tegen speelde, een lastige verplaatsing naar Kazachstan en de Champions League-droom met de Great Old.

Alderweireld vertelde in de podcast openlijk over zijn jeugdjaren als voetballer. “Eigenlijk was ik vroeger niet heel goed. Ik haalde wel een bepaald niveau, maar onvoldoende om te kunnen zeggen dat ik het zou maken. Zoveel talent had ik niet. Ik ben heel hard beginnen werken en zo ben ik er gekomen.” Op 15-jarige leeftijd trok Alderweireld naar Ajax. Zijn eerste toernooi, in Italië, zal de Rode Duivel niet meer vergeten. “De prestatiedruk was enorm. Ik speelde een niet zo goede eerste helft, waarna de trainer voor de hele groep zei: ‘Toby, wat ben jij slecht seg’. Ik was alleen in Amsterdam op zo'n jonge leeftijd. Ik wilde naar huis. Ik begrijp dat veel jonge spelers denken: ‘Dit leven wil ik niet’.”

De Antwerp-kapitein leeft van wedstrijd tot wedstrijd. Toch geeft hij in de podcast toe dat er toch één moment was in zijn carrière, waarop hij besefte wat er aan het gebeuren was. “De mensen zullen lachen, maar dat was toen ik tekende bij ‘den’ Antwerp. Nu ga ik het wat romantiseren. Ik kan mijn eigen stad vertegenwoordigen in België en in Europa. Het is een droom om de Champions League naar Antwerpen te brengen.”

Messi als allerbeste tegenstander

Alderweireld speelde in zijn carrière tegen talloze toppers. Toch steekt er eentje voor hem bovenuit. “Messi is de beste waar ik ooit tegen speelde. Op het veld probeer ik situaties te lezen, vaak lukt dat ook, maar tegen Messi.... Op Wembley speelden we eens tegen Barcelona (Tottenham verloor toen in 2018 met 2-4, red.). Die avond was Messi ongrijpbaar. Ik kreeg geen grip op hem. Wat je dan aan de rust denkt of kan doen? Hopen dat de wedstrijd zo snel mogelijk gedaan is.”

Volledig scherm Alderweireld verus Messi op Wembley in 2018. © REUTERS

Tot slot kreeg de Rode Duivel de vraag: “Wat was de lastigste tegenstander, waar niet iedereen het onmiddellijk van zou verwachten?” Alderweireld verwees naar de interland in Kazachstan in 2019. “We wonnen daar met 0-2 en kregen commentaar. Terwijl we echt op ons best moesten zijn. Dat was gewoon een goede ploeg, die tactisch goed stond. Bovendien was het 6 a 7 uur vliegen.”