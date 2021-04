Titel gesmeed uit Luiks en Brits staal: vandaag exact 125 jaar geleden FC Liégeois eerste Belgische landskampioen

“Ze trokken het veld in, zetten het vee aan de kant, stampten enkele molshopen plat, zetten de doelstaken recht en… vooruit met de geit!” In een historisch naslagwerk van de Belgische voetbalbond lezen we hoe Football Club Liégeois zich zonder veel administratieve poespas als eerste Waalse voetbalploeg in 1892 manifesteert, in het zog van pioneers uit Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge. Eén anekdote nog: de voetbalafdeling van Club Luik is ontstaan na een bijeenkomst van de Liège Cyclist’s Union, want voor de conditie van de wielrenners zou het misschien goed zijn om zoals de Engelsen in de winter te voetballen. “Of voetbal dan geen te dure sport is?”, vroeg de schatbewaarder. De repliek was kort en krachtig: “Eén voetbal voor 22 spelers kost minder dan één enkele fiets.”