Tine De Caigny wil met Red Flames sowieso naar tweede ronde op EK: “Er zit wel wat druk op de ketel”

VoetbalTine De Caingy (25) zette in de zomer van vorig jaar een grote stap in haar carrière. Na vijf jaar bij Anderlecht trok ze naar Hoffenheim. Een keuze die de Gouden Schoen van 2020 zich nog niet beklaagd heeft. De Caigny ontwikkelde zich nog verder in Duitsland en daar hopen de Red Flames van te profiteren, straks op het EK.

“Ik heb me goed aangepast”, zegt de aanvalster in bovenstaande video vanuit haar woonst in Hoffenheim. “Ik kan me hier ook volledig focussen op het voetbal, in mijn tijd bij Anderlecht werkte ik ook nog. Hier trainen we ook veel meer - ik denk dat we maar één vrije dag hebben per week en op sommige dagen trainen we twee keer. Mijn fysiek en kracht zijn hier beter geworden.”

Voor De Caigny is haar familie zeer belangrijk. Daarom was haar verhuis naar Duitsland niet zo evident. “Het is soms wel eenzaam”, geeft ze toe. “Soms verveel ik me wel of weet ik niet goed wat ik kan doen. Ik leef op dit moment voor het voetbal, dat is het allerbelangrijkste in mijn leven. Dus het zijn wel opofferingen die ik graag maak.”

Op het EK wil De Caigny sowieso de tweede ronde halen. “En dan zien we wel tegen wie we uitkomen en wat er nog te rapen valt. De vorige keer waren we al blij dat we het EK gehaald hadden, nu moeten we ons stilaan proberen te meten met de toplanden. Er zit wel wat druk op de ketel, maar dat hebben we misschien ook wel nodig.

