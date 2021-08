Tiki-taka in Genk: zorgde Ito nu al voor goal van het seizoen?

Zou dat kunnen? Dat we pas halfweg augustus zijn en dat de mooiste goal van het seizoen al gemaakt is? De derde goal van Racing Genk tegen OHL was er ééntje om van te duizelen. Tiki-taka met Junya Ito als afwerker. De Japanner zette een dubbele één-twee op met Thorstvedt en Bongonda - die de bal nota bene achter het steunbeen klaarlegde voor Ito - en mikte de bal dan in de bovenhoek. Van den Brom kon zijn ogen niet geloven, genieten met grote G. Ito scoorde er zo al is eentje met zijn linker in de play-offs tegen Anderlecht, maar deze was nog iets mooier. “Misschien wel mijn mooiste doelpunt ooit voor Genk”, knikte hij op de vraag van de Japanse tolk. “Het was een mooie aanval en ik ben blij dat ik kon scoren.”