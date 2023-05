Tijd om te schitteren voor Ronaldo, lief Georgina geeft alvast het voorbeeld met juweel van 1,15 miljoen euro

Time to shine voor Cristiano Ronaldo (38). Met drie punten achterstand en nog twee speeldagen te gaan is winnen vanavond een must voor Al-Nassr. Alle ogen zijn daarbij gericht op de Portugese wereldster. Net als alle ogen eerder deze week gericht waren op vrouwlief Georgina Rodriguez (29). Op het filmfestival van Cannes droeg zij een diamanten halsketting van liefst 1,15 miljoen euro.

KIJK. Georgina Rodriguez in Cannes

Present op het befaamde filmfestival van Cannes: Georgina Rodriguez. Ze arriveerde donderdagochtend in het paars, vrijdagavond trok ze een gouden lange jurk aan. Maar donderdagavond, dan stal ze pas écht de show. In een fonkelende zwarte jurk trok ze de camera’s naar zich toe. Maar het was toch vooral wat rond haar hals hing dat met de aandacht ging lopen. Namelijk een diamanten ketting van het luxemerk Chopard. Prijskaartje volgens experts? 1,15 miljoen euro. In het verleden poseerde het model onder meer voor juweelmerk Tiffany & Co.

Georgina is op rondreis door Europa. Zo stopte ze voor haar trip naar Cannes in Madrid - waar ze jarenlang met Ronaldo woonde - voor een fotoshoot. De tweeling Mateo en Eva (5) en Alana Martina (eveneens 5) vergezelden haar. Nadien ging het dus richting Frankrijk, waar ze onder immense belangstelling werd onthaald.

Volledig scherm © AFP

Georgina in the picture, dus. En dat wil Ronaldo zo’n 5.000 kilometer verder vanavond maar al te graag nabootsen. Want het is van moeten voor ‘CR7'. Al-Nassr kan zich in de strijd om de Saudische landstitel geen puntenverlies veroorloven. Met nog twee speeldagen te gaan staat het drie punten achter leider Al-Ittihad. Ronaldo speelt tegen Al-Ettifaq, het nummer 10 uit de Saudi Pro League. Eentje die op papier moet lukken.

Volledig scherm Ronaldo. © REUTERS

Ronaldo was vorige week alvast immens belangrijk in die titelstrijd. Met een mooie krul schonk hij Al-Nassr de zege tegen Al-Shabab. Zijn veertiende goal. Maar toch zal het seizoen vooral mislukt zijn als Al-Nassr de titel niet pakt. Voor de club dat deze winter uitpakte met de miljoenentransfer: Ronaldo krijgt zo’n 200 miljoen euro per jaar. Maar ook voor de Portugees zelf. De woestijn of niet: Ronaldo wil álles winnen. Én hierbij de grote ster zijn.

Time to shine? Georgina gaf alvast het goede voorbeeld.

KIJK. Ronaldo bezorgt Al-Nassr zege met knap doelpunt

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News