Tienkoppig KV Oostende mee aan de leiding nadat het scheve situatie rechtzet in spektakelduel tegen Seraing

Pakkend eerbetoon voorafgaand aan Seraing - KV Oostende voor Franck Berrier, ex-speler en gewezen assistent van de kustploeg. KVO speelde met een rouwband, ‘Merci pour tout, petit général’ stond op een spandoek in de tribune te lezen.

Na de minuut stilte voor de overleden Fransman vlogen beide teams er meteen stevig in. In een pittige eerste helft kreeg Gueye de eerste kans, maar de spits miste in de herkansing nadat Dietsch een schot van Ambrose pareerde - de nieuwkomer kreeg voor het eerst de voorkeur op Kvasina.

Seraing, dat onder meer de geschorste Boulenger en de geblesseerde Bernier moest missen, kreeg halverwege de eerste helft de beste kans in de wedstrijd via Marius, die alleen voor Hubert naast trapte. De thuisploeg kwam gaandeweg in de match. De Luikenaars knokten zich te pletter - Seraing uit is écht geen plezierreisje dit seizoen. Put diende drie keer geel te geven voor de rust. Met de pauze in zicht lag het spel steeds vaker stil, van goed voetbal was er in de eerste helft helemaal geen sprake. Toen niemand het nog verwachtte, trapte Maziz een vrijschop kurkdroog in de winkelhaak. 1-0 voor Seraing, een doelpunt van de beste man bij de Metallo’s.

Dolle hervatting van KVO

KVO leek niet van slag - amper afgetrapt in de tweede helft bracht Gueye Oostende alweer langszij. Tanghe redde achterin de meubelen, aan de overkant lukte Gueye al zijn derde van het seizoen. En daar bleef het niet bij. In de 49ste minuut stuurde Bätzner de doorgelopen Ambrose goed diep. De spits omzeilde Dietsch knap alvorens de bal vanuit een scherpe hoek binnen te schuiven. KVO verpletterde Seraing plots - Dietsch hield een knal van Rocha maar net uit de bovenhoek.

Het antwoord van Seraing kwam op het uur. Een knal van Jallow spatte uiteen op de paal. Aan de overkant trof Hendry met het hoofd de lat op hoekschop. De tweede helft stond bol van de wedstrijdfeiten. Na een slecht getimede tackle mocht Amade gaan douchen - de Oostendenaar had ook voor de rust geel gekregen. Amade had amper de kleedkamer bereikt of de ingevallen Kvasina liet na de match te beslissen. Een open doelkans, zomaar op Dietsch getrapt. De aanvaller maakte zijn misser goed - vlak voor het slotkwartier zette hij Bätzner met een knap hakballetje op weg naar de bevrijdende 1-3.

In het slotkwartier kreeg Seraing nog de nodige kansen, onder meer via de onmondige Jallow. In de 83ste minuut lukte uitblinker bij de thuisploeg Maziz dan toch de aansluitingstreffer. Verder kwam Seraing evenwel niet… en zo gaat Oostende na een knappe 9 op 12 mee aan de leiding met Union.

