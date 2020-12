Tien jaar geleden de ‘meest corrupte dag in de voetbalgeschiedenis’: álle 22 leden Uitvoerend Comité in opspraak na toewijzing WK’s Rusland en Qatar

Buitenlands voetbal De val van Michel Platini: van vedette tot verdachte

19 juni Het wordt opnieuw warm onder de voeten van Michel Platini (63). De Fransman werd gisteren in hechtenis genomen voor vermeende corruptie in de toewijzing van het WK 2018 in Rusland én het WK 2022 in Qatar. Intussen is hij wel al weer op vrije voeten.