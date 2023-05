“Thuis praten vrouwen niet zo”: Marokkaans international uit selectie Toulouse gezet na “ongepaste opmerking” tegen burgemeester

De haven is in zicht voor R. Antwerp FC: waar het normale door pure passie abnormaal wordt

Niet álles in het voetbal valt uit te leggen. Niet álles heeft een pasklaar antwoord. R. Antwerp FC & de Bosuil, bijvoorbeeld. The Great Old ging in extremis op en over Club Brugge. Voetbal geënt op stroomstoten. Dit was andermaal geen zondag als een ander, in ’t Stad. Ria, mevrouw Gheysens, nam snel een fotootje. Eentje voor — wie weet — de geschiedenis.