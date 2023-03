Thomas Tuchel leidt eerste training als Bayern-coach met zes A-kernspelers, slechts één sessie met volledige groep voor clash tegen Dortmund

Broer van Servische internatio­nal zakt in elkaar op veld en weigert na reanimatie mee te gaan met ziekenwa­gen

Een naar moment tijdens een match in de Spaanse derde klasse tussen FC Córdoba en Racing Ferrol. Dragisa Gudelj (25), de broer van de Servische vedette Nemanja (Sevilla), viel in de eerst helft om en moest gereanimeerd worden. Alsof dat nog niet heftig genoeg is, gebeurde daarna nog iets onverwachts. Gudelj weigerde in de ambulance te stappen.