Thierry Witsel reikt prijs tegen racisme uit: “Belangrijk om mensen te informeren”

“We moeten het slechte gedrag van de fans veel strenger bestraffen.” Zo zei vader Thierry Witsel bij een prijsuitreiking van zijn organisatie ‘Stop Racism in Sport’. Het thema ligt hem en zoon Axel na aan het hart. “Het fangedrag (met oerwoudgeluiden, red) tegen Lukaku is ontoelaatbaar.”

KIJK. Thierry Witsel: “Belangrijk om mensen te informeren”

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Brussel reikte Thierry Witsel de jaarlijkse trofee uit van zijn organisatie ‘Stop Racism in Sport’ die hij in 2020 opgericht heeft en voorzit. Zoon Axel is peter van de vereniging die projecten tegen racisme opzet en steunt. De trofee beloont een persoon, groep of organisatie die zich op een bijzondere manier inzet tegen racisme. Laureaat voor 2022 is de Franstalige hockeyliga. In samenspraak met de Vlaamse hockeyliga bracht zij een boekje uit voor jonge kinderen met een verhaal dat sensibiliseert om racistisch gedrag op en naast het veld te vermijden. “Alle hockeykinderen zullen een exemplaar krijgen. Voorkomen is beter dan genezen”, zei Dominique Coulon, directeur van de Franstalige hockeyliga die de prijs in ontvangst nam.

Volledig scherm Thierry Witsel (helemaal links) en Dominique Coulon (vierde van links). © BELGA

Thierry Witsel looft het initiatief van de Franstalige hockeyliga. Hij vindt het goed om jonge kinderen al te wijzen op het thema van racisme. “Ik zeg dat niet, maar Liliam Thuram (ex-wereldkampioen met Frankrijk in 1998) heeft dat gezegd: ‘Men is niet racistisch, men wordt racistisch door opvoeding binnen de familie.’ Als je kinderen van de jongste leeftijd al kan sensibiliseren is dat belangrijk, zelfs primordiaal.”

KIJK. “Wat Lukaku overkomt, gebeurt in het amateurvoetbal ook”

Het thema van racisme laaide de voorbije weken sterk op nadat Inter Milaanspits Romelu Lukaku zich in Italië tijdens de halve finale van de beker door fans van opponent Juventus met oerwoudgeluiden geconfronteerd zag. Omdat de spits gereageerd had op het gedrag, kreeg hij zelfs nog een tweede gele kaart en dus rood. Dat hij als slachtoffer van racisme nog een schorsing zou krijgen maakte veel commotie los. Voorzitter Gabriele Gravina van de Italiaanse voetbalbond greep in en schrapte de schorsing van Lukaku. Intussen maakten gerechtelijke autoriteiten van Turijn bekend een stadionverbod aan 171 fans van Juventus op te leggen.

“Het is ontoelaatbaar op profniveau vast te stellen dat spelers nog zulk gedrag kunnen horen”, aldus Thierry Witsel. “Voor het gros van de sporters is voetbal een hobby, voor profs is het ook hun werk. Als je niet kan genieten waarvan je houdt, loopt er wat mis in de maatschappij. Zulk gedrag is dramatisch om zien. Omdat Lukaku een voetbalprof is, gaat de zaak nog gepaard met veel tamtam in de media. Maar het gebeurt ook op amateurniveau en dan hoor je er niet veel over spreken.”

Thierry Witsel spreekt zich uit om racistisch gedrag in de stadion streng te bestraffen. “Als spelers met een heel andere huidskleur racistische woorden horen is het alsof de persoon een levenslange tatoeage krijgt. De woorden die Lukaku of anderen horen, blijven in het hoofd zitten. Het schrappen van zijn gele kaart zal de historie niet doen vergeten, dat zou de situatie minimaliseren. We moeten wel het slechte gedrag van de fans veel strenger bestraffen. Het stadionverbod van de Juve-fans hoort daaronder. Als je de hoofdrolspelers in de stadions uitsluit, is dat een geldige sanctie.”

Thierry Witsel over zijn zoon na niet-selectie voor de Rode Duivels: “Hij blijft niet bij de pakken zitten” Papa Witsel heeft de voetbalcarrière van Axel altijd op de voet gevolgd en hem begeleid. Hij geeft toe dat de familie ontgoocheld was toen de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco voor de EK-kwalificatieduels in maart geen plaats in de kern had voor Witsel, met 130 caps een van de meest ervaren spelers bij de Rode Duivels. “Maar Axel is een prof, de ontgoocheling heeft twee dagen geduurd. Als prof speel je om de drie dagen, dan focus je je weer op je club. Hij blijft niet bij de pakken zitten.” Volgens Thierry Witsel heeft Axel de hoop nog niet opgegeven op een terugkeer bij de Rode Duivels: “De deur is nog niet gesloten. Helemaal niet. Hij gaat nu de interlands in juni afwachten wat er gaat gebeuren. Of hij nog in zijn kansen gelooft? Het gaat niet over geloven. Ik denk dat Axel inwendig nog de capaciteiten heeft, de mogelijkheid om voor België te spelen. Fysiek is hij goed en mentaal altijd present. En een ploeg bestaat niet alleen uit jongeren, je hebt ook ervaren spelers daarrond nodig. Hij is nog bekwaam om in eender welke club en ook de nationale ploeg te spelen.” Volledig scherm Axel Witsel afgelopen weekend in de match tegen FC Barcelona. © REUTERS

KIJK. Thierry Witsel: “Natuurlijk was Axel teleurgesteld na niet-selectie Rode Duivels”