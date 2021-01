Thierry Witsel praat uitgebreid over de blessure van zijn zoon: “Axel bewoog niet, dan denk je meteen het ergste”

Voetbal“‘Patsch’, hoorde hij.” En plots was de achillespees van Axel Witsel gesprongen. Met papa Thierry praten we uitgebreid over die eerste angst toen hij zijn zoon vanuit de zetel zag liggen, in welke ‘state of mind’ Axel zich nu bevindt en wie hem op het EK - “Momenteel is de kans nul procent dat hij dat haalt “ - moet vervangen. “Laat Marouane Fellaini terugkeren.”