Thierry Henry is onder de indruk van het werk van Philippe Clement: “Monaco is best gestructureerde ploeg in Ligue 1”

Monaco is na de WK-break een lust voor het oog en dat is ook Thierry Henry niet ontgaan. De voormalige assistent-bondscoach van de Rode Duivels had op de Franse televisie mooie woorden over voor Clement en Monaco. “Voor mij is Monaco op dit moment de meest gestructureerde en meest evenwichtige ploeg in de Ligue 1. De spelers kennen hun taak, iedereen doet zijn job. Het maakt ook niet uit wie er speelt. Ze kennen allemaal hun rol. Dat is een grote pluim op de hoed van de trainer.”