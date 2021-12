Thibaut Courtois over de Rode Duivels in 2021: “ We mogen niet altijd denken dat we gaan winnen”

Croky cup Dominant Anderlecht plaatst zich ten koste van KV Kortrijk voor halve finales Croky Cup

Anderlecht heeft zich ten koste van KV Kortrijk geplaatst voor de halve finales van de Croky Cup. Kouamé was de grote held van de avond met twee doelpunten. Paars-wit was 90 minuten dominant en kwam nooit in de problemen.

23 december