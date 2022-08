Thibaut Courtois na Supercup-winst over Hazard, de Gouden Bal en z’n pubalgie: “Het was geen ‘zever’ om die Nations League-wedstrijden over te slaan”

In de laatste wedstrijd van vorig seizoen hielp Courtois Real Madrid aan de Champions League met enkele cruciale reddingen tegen Liverpool. In de eerste officiële partij van dit seizoen was hij andermaal belangrijk. “Ik heb een goede voorbereiding achter de rug en voel me op hetzelfde niveau als ik vorig seizoen ben geëindigd. Bovendien ben ik helemaal genezen van pubalgie. Dat was ook de bedoeling. Het was geen zever om voor die reden de Nations League-wedstrijden over te slaan. Het was nodig om vijf weken te rusten. Het resultaat is dat ik nu pijnvrij ben.”