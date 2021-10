Thibaut Courtois haalt in vurig pleidooi uit naar UEFA en FIFA: “Ze geven niet om ons, enkel om het geld in hun zakken”

“Ik weet zelfs niet waarom we een troostfinale spelen”, vertelde Courtois donderdag na de verloren halve finale tegen Frankrijk. Na de 2-1-nederlaag tegen Italië bleef onze nummer één onder de lat zondagavond bij zijn standpunt. Meer zelfs: hij voerde voor de microfoon van Sky Sports een vurig pleidooi tegen de te zware kalender.

“Deze wedstrijd draaide enkel om geld, zei Courtois. “Dat is gewoon de waarheid. Het was een extra match op televisie waaraan de UEFA kon verdienen. Oké, voor ons was dit een interessant duel tegen Italië en omgekeerd telde dat ook. Maar kijk hoeveel wijzigingen beide landen hadden doorgevoerd in hun basisopstelling. Was het een finale geweest, dan hadden er andere spelers aan de aftrap gestaan.”

Quote De UEFA kan dan wel boos zijn op clubs die een Super League willen, maar ze geeft zelf niks om de spelers. Thibaut Courtois

Drie weken verlof

Courtois wil dat de UEFA en FIFA grondig nadenken over de opeenvolging van wedstrijden. “We spelen gewoon te veel wedstrijden. In juni zijn er opnieuw vier matchen in de Nations League. Waarom? Volgend jaar is er in november al het WK in Qatar... Zo geraken we geblesseerd. Niemand geeft nog om ons. We hebben na een zwaar seizoen slechts drie weken vakantie om dan in juni vier keer te spelen in de Nations League. Die drie weken zijn gewoon niet voldoende om een volledig jaar op het allerhoogste niveau te kunnen presteren.”

“Als we blijven zwijgen, zal er niets veranderen”, gaat hij verder. “Ze voegen altijd maar matchen toe. Nu hebben ze ook een nieuwe trofee, de Conference League, bedacht. De UEFA kan dan wel boos zijn op clubs die een Super League willen, maar ze geeft zelf niks om haar spelers. Enkel om het geld in hun zakken. Het is erg dat de voetballers hier niet in betrokken worden. En nu hoor je ook dat ze elk jaar een EK of WK willen organiseren. Wanneer krijgen wij rust? Nooit. Iedereen geraakt geblesseerd. Dan stopt het gewoon. We zijn geen robots.”

Eerdere zorgen bij De Bruyne

Niet voor het eerst bekritiseert een Rode Duivel de bomvolle kalender. Exact een jaar geleden deed Kevin De Bruyne hetzelfde. Toen stonden er drie interlands op zeven dagen op het programma, met meteen nadien de Champions League en een Premier Leagueweekend. “Ik maak me soms zorgen”, zegt De Bruyne. “Ik heb 8-9 dagen vrijaf gehad. Ik kon niet op vakantie omdat mijn vrouw hoogzwanger was. Ik heb geen vakantie gehad. Als ik tot het eind van het seizoen doorga, betekent dit dat ik twee jaar zonder pauze zal hebben gespeeld. Vooral mentaal heb je die rust nodig. Je lichaam moet kunnen helen. (lacht) Maar niemand luistert naar de spelers. Iedereen zegt: je verdient goed geld, daar moet je maar mee om kunnen. Zo gaat dat.”

