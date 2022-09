Tessa Wullaert in tranen na nieuwe nederlaag met Fortuna Sittard: “Zó ontgoocheld”

Vier Belgische vrouwen aan de aftrap en Iliano geblesseerd in de tribune. Zo hadden we het verwacht en daarom reden we naar Sittard. Ook voorspelbaar: een nieuwe club voor het eerst in het eigen stadion heeft last van plankenkoorts. Bijgevolg kwam doelvrouw Diede Lemey veel in beeld. Ze moest geen enkele lastige bal pakken. Lemey liet wel zien dat ze een rustige stuurvrouw achterin is.

Volledig scherm © Photo News

In het tweede en derde kwartier had Fortuna controle. Jarne Teulings kreeg van de goed 800 toeschouwers het vaakst applaus. Een paar kwieke dribbels en de fans waren mee. Simpel direct of de simpele snelle bal spelen, dat werd door de meesten wel eens vergeten. Wullaert liet een paar keer zien hoe het wel moet. Alieke Tuin schoot een paar keer niet goed genoeg en miste een prima kans van dichtbij.

De eerste helft zat er bijna op. Ypema legde een bal tussen de twee centrale verdedigers en Cheyenne van den Goorbergh nam de hem in de bots. Niet te pakken: 0-1. Diede Lemey: “Het was een verdwaalde bal. Ze hebben er zoveel gespeeld maar hij viel goed want wij stonden verkeerd. Eigenlijk hebben wij behalve die ene keer niks weggegeven.”

Quote Mijn ploeggeno­tes weten nog niet hoe en waar ik de bal wil. En ik weet het van hen ook niet. Tessa Wullaert

Wullaert schoot nadien met rechts vanaf 20 meter. Weimar. Kort daarna nam ze een bal met links in de drop. Veel moeilijker nu voor Jacintha Weimar. Feyenoord, vorig seizoen nieuw in de Eredivisie en toen vijfde, beet nadien in de bal in de stijl van het huis. Het stopte al eens een Fortuna-speelster onder het gras. Teulings werd gewisseld in de 70ste minuut. “Ik word niet graag gewisseld, neen. Jammer dat we verliezen. Maar wel enthousiaste supporters. Fijn om ze te horen.”

Hoe langer het duurde, hoe meer de verbetenheid en het geloof toch wat wegglipten. Met nog een scherpe voorzet en wat corners van Wullaert was er wel nog wat te doen in de Feyenoord-box. Maar de Rotterdammers waren daar baas in de duels. De kop ervoor of een zware voet ertegen. Fortuna Sittard verloor opnieuw. De 4-0 in Amsterdam noemde Wullaert een nulpunt. Dit was in ieder geval boven nul. Fortuna Sittard was beter dan Feyenoord maar kreeg daar niks voor.

Volledig scherm © Photo News

Tessa Wullaert: “Zo ontgoocheld. Je wil beter, meer dan nul op zes. Ik vergeet dat we nog maar acht weken trainen en drie weken met de volledige selectie. Ik vond die 4-0 in Amsterdam minder erg. Alhoewel we daar meer kansen hadden. Maar dit was onverdiend.” Féli Delacauw vult aan: “Die loopt zus, die loopt zo. Je kan dat trainen maar in de wedstrijd is dat nog anders.” “Meer precisie vooraan, hebben we nodig,” zei Lemey. Wullaert weer: “Ze weten nog niet hoe en waar ik de bal wil. En ik weet het van hen ook niet.”

Fortuna speelt op de eerste vijf speeldagen vier keer tegen een ploeg uit de top 5 van vorig seizoen. “Ja, juist. Maar de volgende match, in Zwolle, moeten we winnen,” zegt Féli Delacauw.

Volledig scherm © Photo News