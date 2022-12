Terwijl Tite vertrekt, weet Neymar nog niet of hij international blijft: “Rustig nadenken over toekomst”

Tite stapt op als bondscoach van Brazilië. Een beslissing die voor het WK voetbal al was genomen, maar na de uitschakeling tegen Kroatië bevestigde hij dat nieuws nogmaals. Neymar weet daarnaast nog niet of hij international blijft. “Ik garandeer niet dat ik terugkom.”

Neymar opende in het Education Citystadion in Al Rayyan op het einde van de eerste verlenging de score. Met zijn 77ste doelpunt in het Braziliaanse shirt evenaarde Neymar Pelé als topschutter aller tijden van zijn land. De halve finale leek in de maak, moet toen kwam Kroatië in de 117de minuut langszij na een afgeweken schot van invaller Bruno Petkovic. In de strafschoppenreeks wonnen de Kroaten met 4-2, waardoor topfavoriet Brazilië is uitgeschakeld. Tranen alom, vooral bij sterspeler Neymar.

Neymar weet nog niet of hij international van Brazilië blijft. “Het is nog te vroeg om iets over mijn toekomst te zeggen”, klonk het. “Ik gooi de deur op dit moment nog niet dicht, maar ik garandeer ook nog niet voor 100 procent dat ik terugkom. We gaan het zien. Ik ga er rustig over nadenken wat goed is voor mij en wat goed is voor Brazilië.”

Bondscoach Tite kondigde dan weer zijn afscheid aan. “Ik doe me niet beter voor dan ik ben”, zei hij op de persconferentie. “Ik neem de hoofdschuld op mij, maar we zijn uiteindelijk allemaal samen verantwoordelijk. Waarom Neymar geen strafschop nam? Hij was als vijfde aangeduid. De vijfde penalty is meestal de meest cruciale, dan is de druk het grootst. Maar we raakten niet tot de vijfde. Alle nederlagen zijn pijnlijk, vooral als je een doel voor ogen hebt en daar vier jaar naartoe werkt.” Tite was bondscoach van Brazilië sinds juni 2016.

Casemiro en Thiago Silva: “Het leven gaat verder”

Ook Casemiro en Thiago Silva waren achteraf uiteraard erg teleurgesteld. “Het is moeilijk om woorden te vinden”, opende Casemiro, de 30-jarige werkmier op het middenveld van de Seleçao. “We moeten nu de rug rechten, het leven gaat verder. Dit doet pijn, iedereen heeft het beste van zichzelf gegeven. We hadden de match in handen, maar hebben het nog weggegeven. Dat is zwaar. We hebben hard en goed gewerkt, de sfeer was prima. Maar zo is voetbal nu eenmaal. Dit gebeurt.”

Eenzelfde geluid bij de ervaren aanvoerder Thiago Silva. “We zijn het niet gewoon op zo’n manier met een counter een doelpunt te slikken. We waren een beetje uit de organisatie”, stelde de 38-jarige centrale verdediger. “Dit is heel triest, maar het leven gaat verder. We moeten het hoofd omhoog richten. Ik heb al enkele tegenslagen meegemaakt in mijn leven, en als je een doel niet bereikt doet dat pijn. Ik ben iemand die altijd weer opstaat, dat zal vandaag niet anders zijn. Jammer genoeg zal ik deze trofee als speler niet winnen. Maar wie weet in een andere functie.”

IN BEELD. De ontgoocheling bij de Brazilianen:

