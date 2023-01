Terwijl Belgische Taskforce nog laatste schifting moet doorvoeren, vliegt Roberto Martínez erin bij Portugal met gesprek met Cristiano Ronaldo

OH Leuven geeft zekere zege tegen Eupen in het slot weg: Prevljak zet strafschop om na ellenlage VAR-interven­tie

OHL slaagde er aan Den Dreef niet in staartploeg Eupen te kloppen en verloor zo twee kostbare punten in de strijd om play-off 2. Voor Eupen is het uit Leuven meegenomen puntje best welkom in de degradatiestrijd.

17 januari