Teleurgestelde Lewandowski na zijn tweede plaats op Ballon d’Or: “Loze en weinig oprechte woorden Messi”

VoetbalEen week geleden ging de Ballon d’Or niet voor het eerst naar Robert Lewandowski (33), wel voor de zevende maal naar Lionel Messi (34). In de Poolse pers spreekt de spits van Bayern voor het eerst over zijn ontgoocheling. “Ik voel me verdrietig.”

De algemene verwachting was dat de Poolse goalgetter Lewandowski de grote man zou worden vorige maandag in het feeërieke Parijse Théâtre du Châtelet. Maar niets was minder waar: met 33 punten was het verschil klein, maar toch ging de meeste prestigieuze individuele voetbaltrofee naar Messi. In Duitsland werd er moord en brand geschreeuwd (‘Schandalige verkiezing’) en ook Cristiano Ronaldo liet via de sociale media weten de uitslag een flagrante aanslag op de werkelijkheid te vinden. Alsof ook het organiserende ‘France Football’ verveeld zat met het resultaat, werd er voor het eerst een Spits van het Jaar-award in het leven geroepen. Om Lewandowski toch iets te gunnen.

Volledig scherm Lewandowski mocht in het Théâtre du Chatelet alleen de troostprijs voor Spits van het Jaar in ontvangst nemen. © AFP

In een gesprek met het Poolse ‘Sportowym’ geeft Lewandowski nu toe dat hij veel meer verwacht had van de verkiezing. “Ik was teleurgesteld, dat kan ik niet ontkennen. Goed dat we die week geen midweekmatch hadden... Neen, ik kan niet zeggen dat ik blij was. Integendeel, ik voel me verdrietig. Hulpeloos ook. Ik was zo dichtbij en concurreerde met Messi. Natuurlijk heb ik respect voor hoe hij speelt en wat hij bereikt heeft. Het feit dat ik met hem kan concurreren, laat zien wat voor niveau ik heb kunnen halen.”

Volledig scherm © AP

Messi stelde in zijn overwinningsspeech voor om de Ballon d’Or van 2020 met terugwerkende kracht alsnog toe te kennen aan Lewandowski. Die trofee werd vorig jaar niet uitgereikt vanwege de coronapandemie. “Het is een eer om tegen Lewandowski te strijden”, sprak Messi. “Je was vorig jaar de winnaar van de Ballon d’Or en ‘France Football’ zou je die prijs moeten geven. Je bent gewoon een topper en jij moet de prijs ook in huis hebben.”

Maar dat idee is Lewandowski weinig genegen. “Daar word ik niet echt enthousiast van”, reageert Lewandowski op het voorstel van Messi. “Ik zou vooral willen dat de reactie van Messi — een geweldige speler — oprecht en beleefd was. En dat dit geen loze woorden waren.” Lewandowski was in het seizoen 2020-21 goed voor een onwaarschijnlijk aantal van 48 goals en 9 assists in 40 matchen, terwijl Bayern aan de haal ging met de titel, de Supercup, de UEFA Super Cup en de wereldbeker voor clubs. Ook dit seizoen zit hij alweer aan 27 stuks in in totaal 21 duels.

Volledig scherm Bayern-trainer Julian Nagelsmann blij met de goals van Robert Lewandowski. © Peter Kneffel/dpa

Lewandowski antwoordde het voorbije weekend alvast met de voeten. Met twee goals, waaronder de winner op penalty, zette hij de Duitse topper in en tegen Borussia Dortmund naar zijn hand (2-3). Woensdag kan Bayern ook al een kruis maken over het Champions League-avontuur van FC Barcelona. De blaugrana reizen met het mes op de keel naar de Allianz Arena. Messi en PSG mochten in Lens nog blij zijn met een puntje na een gelijkmaker in blessuretijd van Wijnaldum (1-1). Dinsdagavond ontvangt ‘de Vlo’ op het kampioenenbal Club Brugge. Kans voor PSG en Messi om de stats wat op te vijzelen, al heeft de Argentijn in de Champions League al drie keer gescoord — beter dan zijn doelpuntenoogst in de Franse competitie: eentje.