Telefoon nekt Quincy Promes en linkt de international van Oranje aan grootschalig drugsnetwerk en het neersteken van zijn neef

VoetbalOpvallende naam in Operatie Sky: Quincy Promes (30), vorige zomer nog op het EK met Oranje en goed voor 50 caps, ex-Ajax en momenteel op de loonlijst van Spartak Moskou. Zijn pgp (pretty good privacy)-telefoon was aangesloten op het vorig jaar door de politie ontsleutelde Sky-ECC-netwerk, waaruit blijkt dat de voetballer de spil was in een omvangrijk drugsnetwerk dat cocaïne invoerde en synthetische drugs naar Australië exporteerde. Daarnaast is de voetballer een verdachte in nog een aantal zaken, zoals poging tot moord en huiselijk geweld.

Bronnen dicht bij het onderzoek bevestigen dat de speurders via de Sky-ECC-cryptofoon bij Promes uitkwamen en de bal zo aan het rollen ging. “Dankzij berichten op de telefoon konden we ook bewijzen dat hij de bedoeling had om zijn neef dood te steken op een feest in de zomer van 2020”, aldus een rechercheur bij ‘De Telegraaf’. Promes zou de man in Abcoude, een dorp in Utrecht, in zijn knie hebben gestoken. Uit getapte telefoongesprekken die plaatsvonden in de nacht kort na de steekpartij, bleek dat hij dat al van plan was en dat het niet in een opwelling gebeurde. Tot nu toe heeft Promes de steekpartij altijd ontkend,

In maart van dit jaar kwam al aan het licht dat de gewezen Ajacied verdacht wordt van deelname aan een criminele organisatie en drugshandel. En ‘Nieuwsuur’ meldde zaterdag dat de oud-international ook wordt verdacht van huiselijk geweld.

Bekijk ook: Procureur geschokt door geweld uit gekraakte Sky-berichten

Straatwaarde plus 120 miljoen euro

Volgens bronnen zou Promes samen met familie geld geïnvesteerd hebben in een partij cocaïne. Specifiek zou het gaan om de ruim vierduizend kilo van de harddrugs die in april 2020 door de politie werd onderschept in Antwerpen. Meerdere uithalers uit Amsterdam-Zuidoost werden toen opgepakt. De drugs hadden een groothandelswaarde van 120 miljoen euro. De straatwaarde lag nog veel hoger.

Volledig scherm Promes in november van vorig jaar met Spartak Moskou in de Europa League tegen Napoli. © REUTERS

Uit het dossier blijkt verder dat Promes er alles aan heeft gedaan om uit handen van het gerecht te blijven. Zo bezochten twee vrienden van de voetballer het slachtoffer van de steekpartij in het najaar van 2020. Ze boden hem 20.000 euro als hij een verklaring zou tekenen waarin hij beloofde de aangifte tegen Promes in te trekken. Geluidsfragmenten van die intimidatie zijn op de telefoon van Promes gevonden. Eén van die twee vrienden is inmiddels in België tot vier jaar cel veroordeeld voor een cocaïnezaak in Antwerpen.

Promes is in december 2020 meegenomen voor verhoor. Een dag later meldde een schoonbroer van de voetballer zich bij de politie met een valse bekentenis. Hij verklaarde degene te zijn die gestoken had. De man werd na een aantal vragen van de rechercheurs weggestuurd, omdat essentiële daderinformatie ontbrak in zijn verhaal.

Op EK en in Champions League

De zaak roept verder nog heel wat vragen op. Onder andere hoe het komt dat Promes ondanks de zware verdenkingen er toch bij was op het EK met Oranje vorige zomer. De bronnen, die anoniem willen blijven, laten aan ‘Nieuwsuur’ weten dat de KNVB op de hoogte was van de zaak. De voetbalbond ontkent dit. Huidig bondscoach Louis van Gaal liet onlangs weten dat hij Promes niet meer oproept voor Oranje zolang de zaak van het steekincident niet is afgerond.

Promes werd na zijn verhoor wel enkele dagen vastgezet, maar hij kon kort daarvoor nog wel een wedstrijd in de Champions League van zijn toenmalige club Ajax spelen.

Twee maanden na zijn arrestatie werd de voetballer door Ajax met verlies verkocht aan Spartak Moskou. 15 miljoen euro betaalden de Russen, die expliciet lieten vastleggen dat ze geen schade lijden, mocht Promes worden veroordeeld.

Volledig scherm © EPA