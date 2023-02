Tekent Messi bij zijn jeugdclub of kiest hij voor een Amerikaans avontuur? Coach Inter Miami bevestigt: “Wij willen de beste spelers in ons team”

De toekomst van Messi (35) oogt na dit seizoen onzeker. Het contract met PSG loopt in juni af. Een verlenging is niet uitgesloten, maar ook andere ploegen melden zich bij de Argentijnse superster. Een terugkeer naar zijn jeugdclub Newell’s is niet uitgesloten, maar ook de Amerikaanse voetbalploeg Inter Miami is een optie. “Voor de MSL zou het een absolute gamechanger zijn.”

Waar trekt Lionel Messi heen? Een verlenging bij PSG of een terugkeer naar Barcelona zijn een optie voor Messi. Maar ook een verrassende transfer naar Inter Miami of naar zijn jeugdclub Newell’s behoren tot zijn mogelijkheden.

Een gamechanger voor de MSL

Een transfer naar de Amerikaanse voetbalploeg Inter Miami zou een groot cadeau zijn voor de MSL. Phil Neville, de coach van Inter Miami heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij uit is op een toptransfer. “Ik ga het niet ontkennen dat we interesse hebben in Lionel Messi.”

Daar blijft het echter niet bij: de wereldkampioen is niet de enige speler die op zijn radar staat. Ook Barcelona-middenvelder Sergio Busquets is einde contract en staat op de lijst van de Amerikaanse ploeg. “We willen de beste spelers van de wereld in onze voetbalteam. Messi en Busquets zijn er twee van. Voor de MLS zou de komst van beiden een absolute gamechanger zijn.”

Emotionele overstap naar Newell’s

Inter Miami is niet de enige ploeg die interesse toont. Sergio Aguero beweert dat de wereldbekerwinnaar nadenkt over een emotionele terugkeer naar Newell’s. Messi speelde van zijn zeven tot zijn zestien bij de Argentijnse club.

In een interview sprak Aguero over de toekomst van Messi. Sinds ze voor de Argentijnse jeugd speelden, zijn het beste vrienden. “Hij overweegt serieus de mogelijkheid om voor Newell’s te spelen, maar het is moeilijk om hierover te praten want dan ontstaat er een gigantische geruchtenmolen”, vertelt de ex-voetballer in een interview. “Laten we afwachten wat er gebeurt en niet vooruit lopen op de feiten.”

