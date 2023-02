“Te zot voor woorden”: Chelsea betaalt Benfica een recordsom van 121 miljoen euro voor Enzo Fernandez

“Het is te zot voor woorden”, vertelt onze analist Marc Degryse over de transfer. “Enzo Fernandez is een goeie speler. Hij komt in een rijtje van ondertussen veel transfers die meer dan 100 miljoen euro waard zijn, maar bij Chelsea is het nu echt wel over the top. Als je ziet wat ze uitgeven in een jaar tijd... Het is meer dan 500 miljoen euro. Waar eindigt dit? Het is erover. Het is nodig van de UEFA uit om die transfersommen aan banden te leggen en clubs beperkingen op te leggen in bedragen dat ze uit kunnen geven.”