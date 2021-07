Supporters teleurgesteld na nederlaag tegen Italië

Rode Duivels “Italië heeft Ferrari, Versace, Gucci, Prada, Vespa. Wij hebben Lukaku”: onze chef voetbal legt (alle) hoop bij spits van Inter

2 juli “Forza Lukaku!” Onze chef voetbal Stephan Keygnaert legt (al) zijn eieren in het mandje van Romelu Lukaku, maar ook de aan- of afwezigheid van Kevin De Bruyne en Eden Hazard wordt volgens hem straks cruciaal voor de Rode Duivels - ook al heeft bondscoach Martínez zijn huiswerk voor Italië al láng geleden gemaakt. “Je kunt een tijdrit maandenlang keer op keer verkend hebben tot in de kleinste details, maar als je de dag van de chronorit met een fiets zonder derailleur moet rijden, is de kans reëel dat je niet zult winnen”, klinkt het onder meer.