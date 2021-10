Super Sunday komt eraan in binnen- én buitenland: Antwerp - Club, maar ook El Clásico, Red Sunday en Derby d’Italia

VoetbalSuper Sunday! Antwerp tegen Club Brugge is in België de kraker van de twaalfde speeldag, maar ook elders in Europa kijken ze likkebaardend uit naar aanstaande zondag. El Clásico, Red Sunday en de Derby d’Italia. En ook vroeg op het seizoen staat er (naast eergevoel) al tamelijk wat op het spel.

Antwerp - Club Brugge

Stamnummer 1 tegen stamnummer 3. In totaal stonden beide teams al 180 keer tegenover elkaar. Club Brugge won daarvan 83 keer, Antwerp 54. Een strijd die niet alleen óp het veld wordt beslecht. Nu al is het opletten geblazen voor vechtpartijen tussen de harde kernen van Antwerp en Club Brugge, de politiediensten zijn telkens massaal aanwezig. Ook op het veld zal de strijd er niet naast zijn. De inzet is een plaatsje bovenin. Als Club Brugge wint, blijft het sowieso mee aan de leiding. Bij puntengewin voor ‘The Great Old’ springen zij over Club Brugge. Antwerp speelde gisteren nog, terwijl Club met iets frissere benen aan de aftrap zal staan na hun wedstrijd van dinsdag. Zondag omstreeks 13u30 staat de topper op het programma.

Genk - Gent

Om 18u30 staan nog twee teams uit de G5 tegenover elkaar. RC Genk ontvangt AA Gent. Een blik op de rangschikking zou doen vermoeden dat er van een topper geen sprake is, aangezien Gent pas twaalfde staat en ook Genk pas op plaats zes komt. Toch is de affiche een wedstrijd die de verwachtingen bijna altijd inlost. Gent doet het Europees dan weer wel heel goed met 9 op 9, terwijl Genk gisteren in Engeland ten onder ging.

Ajax - PSV

Naast ‘De Klassieker’ tussen Ajax en Feyenoord is ook ‘De Topper’ Ajax tegen PSV een affiche om naar uit te kijken. Van de 176 wedstrijden won Ajax er 79, maar de afgelopen 30 jaar heeft ook PSV een serieuze remonte ingezet. De nummers 1 en 2 in Nederland steken er nu al met kop (en straks ook met schouders?) bovenuit in Nederland. Ajax staat met één puntje voorsprong op PSV eerste, al kan PSV mits een overwinning dus over de Amsterdammers springen. Ajax tankte eerder deze week nog vertrouwen met een 4-0-zege tegen Dortmund, terwijl PSV thuis verloor van Monaco. De twee treffen elkaar om 16u45.

Manchester United - Liverpool

In België wordt soms de term ‘Hate Game’ gebruikt, maar daar willen ze in Engeland niet van weten. ‘Red Sunday’ wordt soms wel gebruikt. Manchester United tegen Liverpool blijft wel de klassieker bij uitstek in het Engelse voetbal. De steden liggen maar 56 kilometer uit elkaar, wat de rivaliteit nog wat opdrijft. Liverpool en United zijn de twee meest succesvolle clubs in de Engelse voetbalgeschiedenis, met samen 39 landstitel, 19 FA Cups, 13 League Cups en nog veel meer nationale en internationale prijzen. Het zal de 208ste keer zijn dat de twee elkaar in de ogen kijken. Daarvan won United (81) er het meest. CR7 kon met United ‘nog maar’ twee keer scoren tegen ‘The Reds’, en zal er dus ongetwijfeld op uit zijn om die statistiek wat op te krikken. Om 17u30 kruisen zij de degens.

AS Roma - Napoli

Napoli is de ietwat verrassende leider in de Serie A. Met 24 op 24 is hun seizoensbegin ronduit indrukwekkend te noemen. Dries Mertens, die pas terugkeerde na lang blessureleed, kon zijn stempel nog niet echt drukken dit seizoen en wacht nog op zijn eerste doelpunt. Het AS Roma van José Mourinho, dat gisteren nog pijnlijk de mist in ging in Noorwegen, doet het met een vierde plaats ook niet slecht. Kan Napoli dat perfecte rapport behouden? De aftrap staat gepland om 18u.

Inter - Juventus

Lukaku tegen Cristiano vorig jaar, Dzeko tegen Chiesa dit jaar. De Derby d’Italia klonk vorig jaar alleszins een pak sexyer. Juventus is bezig aan een zware inhaalrace in de Serie A. Het pakte 12 op 12 na een wankel seizoensbegin, en ook in de Champions League won het voorlopig alles. De zevende plaats is hun deel, vier plaatsen lager dan landskampioen Inter. De Milanezen willen terug aanknopen met de overwinning na een pijnlijke nederlaag tegen Lazio, om zo de voeling met Napoli en AC Milan bovenin niet te verliezen. Afspraak om 20u45.

Barcelona - Real Madrid

El Clásico was de afgelopen decennia het hoogtepunt van alles wat met voetbal te maken had. Zidane, Ronaldinho, Ramos, Puyol, Rául, Iniesta, CR7, Messi... De beste voetballers ter wereld stonden dan 90 minuten op hetzelfde veld. Sinds het vertrek van jongens als CR7 en Messi heeft de Clásico aan klasse ingeboet. FC Barcelona en Real Madrid boezemen niet meer de angst in van de jaren voordien. Dat wil echter niet zeggen dat er niets op het spel staat. FCB kan zondagmiddag (16u15) maar beter niet verliezen. Het staat pas zevende met 15 op 24. Real staat tweede met twee punten meer, maar kan een kloofje van vijf punten slaan. Neemt Thibaut Courtois opnieuw een heldenrol in, en komt Eden Hazard in actie?

Marseille - PSG

PSG, dat is natuurlijk altijd smullen. Messi, Mbappé en Neymar (hoewel die laatste zondag niet zal spelen), dat is een garantie op vuurwerk. PSG staat logisch eerst in de Ligue 1 en liet nog maar drie punten liggen dit seizoen. Marseille staat derde, maar volgt toch al op 10 punten. Zij hebben wel nog een wedstrijd achter de hand, nadat hun match tegen Nice werd stilgelegd wegens rellen tussen supporters. Bij winst voor PSG kan de titelstrijd in Frankrijk al wel eens vroeg in een beslissende plooi vallen. Zondagavond om 20u45 sluiten zij Super Sunday af. Alle wedstrijden zijn live te volgen op HLN.be.

