Super League of vernieuwde Champions League? België is sowieso de dupe

KV Mechelen Trotse Wouter Vrancken na kwalifica­tie voor Play-off 2: “Ik word er emotioneel van”

18 april Zelden hebben wij Wouter Vrancken zo tevreden gezien. De trainer van KV Mechelen was in de wolken na de ruime 1-4-overwinning tegen KV Kortrijk én de kwalificatie voor play-off 2. “Dit is uitermate verdiend.”