STVV vindt T1 in eigen regio met Peter Maes

Maes zat zondagmiddag een eerste keer lange tijd aan tafel met het bestuur van STVV. Er werd toen al vrij snel een principieel akkoord bereikt. Beide partijen kwamen vervolgens overeen om gisteren de laatste details te bespreken. Om 14 uur reed Maes Stayen binnen, pas vijf uur later verliet hij het pand weer. Vandaag wordt Maes officieel voorgesteld tijdens een online persconferentie. Wie zijn assistenten worden, moet later vandaag duidelijk worden. Bij Sint-Truiden volgt hij de ontslagen Kevin Muscat op. Bernd Hollerbach was ook in beeld, maar blijkbaar viel de eis van de STVV-fans om een trainer uit eigen streek te halen niet in dovemansoren bij de Japanse DMM-bazen. Dat werd dus Maes, ook al was naar verluidt ook KVM-trainer Wouter Vrancken even een piste.