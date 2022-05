“Strengere sancties zijn op komst”: Lorin Parys, CEO van Pro League, herhaalt opzet na supportersgeweld in Seraing (dat in 1A blijft)

Jupiler Pro LeagueDrie Brusselse clubs in de Jupiler Pro League zal niet voor volgend seizoen zijn. Na de 0-1 in de heenmatch bleef RWDM op de Pairay steken op 0-0. Voldoende voor Seraing om zijn verblijf op het hoogste vlak met een jaar te verlengen. De match werd wel overschaduwd door supportersrellen op het veld na afloop. Heel wat RWDM-heethoofden gingen gefrustreerd de confrontatie aan met vierende Seraing-fans. “Strengere sancties zijn op komst”, herhaalt Pro League-CEO Lorin Parys.

Bij Seraing bleek Kilota uiteindelijk onvoldoende fit om zijn wederoptreden te maken en kwam een ongewijzigd elftal aan de aftrap. RWDM deed niet meteen een beroep op de snelle Nzuzi, die geschorst was voor de heenmatch, en werd Ephestion in de basis vervangen door El Ouahdi.

De thuisploeg gooide er onmiddellijk de beuk in. Geen twee minuten ver reageerde Marius net niet snel genoeg om een een actie van Poaty en Mikautadze om te zetten. Het streven van de Metallo’s om de klus snel te klaren, werd enkel onderbroken een verrassende zwieper van Hazard. En een drankpauze na zonsondergang (ramadan). Daarna gebeurde wat coach Jean-François Garcia van Seraing vooraf vreesde. RWDM groeide in de match en kwam twee keer dicht bij de gelijkmaker (over de twee wedstrijden). El Ouahdi mikte naast en Opare ontzette op de lijn, na een missertje van Dietsch.

Volledig scherm El Ouahdi miste een grote kans © Photo News

Het slot van de eerste helft verliep dan weer in het voordeel van Seraing. Mikautadze dreigde, Jallow knalde, Defourny bracht redding. 0-0 na een eerste helft die op beide banken nerveus werd beleefd en ref Lardot inspireerde om enkele keren volkomen terecht zijn gele kaart boven te halen.

En de sfeer? Zinderend, zoals in de heenmatch. Wat een verschil met vorig jaar toen Seraing en Waasland-Beveren de barrages speelden.

Het tempo lag na de rust een stuk lager. Bikkelen op het middenveld, dàt wel, maar dreiging slechts mondjesmaat. In minuut 59 maakte Hazard een actie die De Camargo alleen voor doelman Dietsch bracht. De bal stuitte en Igor struikelde. Weg de kans om Seraing de bibber op het lijf te jagen.

Volledig scherm © BELGA

Met Cachbach ter vervanging van Marius koos coach Garcia voor meer zekerheid. Een scherpe voorzet van Hazard — goeie match — werd door Dietsch in twee tijden gestopt. Naarmate het einde naderde werd het alles hens een dek voor de Metallo’s, maar hoe RWDM ook aandrong — feller naarmate de tijd slonk; aangrijpend in de zes minuten toegevoegde tijd — scoren lukte niet.

Na het laatste fluitsignaal werd het veld overrompeld door driest reagerende Molenbeekse fans. Jammer voor het imago van RWDM. “Dit is écht jammer en niet goed voor het voetbal”, veroordeelde RWDM-keeper Théo Defourny de taferelen voor voor de microfoon van Eleven. “Door corona hebben we vaak voor lege tribunes moeten spelen. Nu is er weer volk en zien we dit, bijzonder triest. We weten dat we goeie supporters hebben, maar het is jammer dat een paar heethoofden het verpesten.”

Parys herhaalt: “Strengere sancties zijn op komst”

Lorin Parys, de CEO van de Pro League, reageerde op Twitter: “Fans die hun eigen ruiten inslaan, agressie plegen en de sport beschadigen horen niet in een stadion. Punt. Strengere sancties zijn op komst.”

Vorige maand liet Lorin Parys al weten dat er aan strengere sancties wordt gewerkt die alle clubs bij het begin van het nieuwe seizoen kunnen invoeren. Hij zei dat toen als reactie op rellen die supporters van Beerschot hadden veroorzaakt in het stadion van Union op de slotspeeldag van de reguliere competitie. “Veiligheid is voor mij een prioriteit. Daarom werk ik op dit ogenblik samen met de bevoegde diensten aan strengere sancties die we met al onze clubs bij het begin van het nieuwe seizoen invoeren”, stelde Parys.

Volledig scherm Tumult na Seraing-RWDM. © Eleven Sports

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

De Camargo: “Ik wens RWDM het allerbeste”

Voor Igor De Camargo was het zijn laatste match als profvoetballer, hij keert nu terug naar Brazilië om tijd door te brengen met zijn familie. “Jammer van het resultaat, we hadden er meer van verwacht”, zei hij bij Eleven. “Maar ik wil deze ploeg toch ook feliciteren. Deze jongens komen van ver en het is al een prestatie dat we in deze barrages stonden. Het bestuur heeft mooi werk geleverd en ik wens RWDM al het beste toe voor de toekomst.”

De Camargo liet na rust nog een goeie kans liggen, op aangeven van een sterke Hazard. “Ach, veel kan ik daar niet over zeggen. Het is natuurlijk jammer dat die bal er niet in is gegaan en dat we niet promoveren. Maar het hoort erbij. Ik besef echt wel dat dit mijn laatste match was. Het resultaat is jammer, maar het verandert wat mij betreft niks aan mijn carrière. Ik blijf heel erg fier op wat ik bereikt heb.”

Volledig scherm © BELGA

