Straks naar 4de beurt op Europees Kampioenschap? Zo verging het de beloften op de vorige EK’s

EK 2002 in Zwitserland: eruit tegen de latere finalisten

Via Zweden naar een beloften-EK: ’t is geen primeur. Nadat de jonge Duivels groepswinnaar worden in een eerste kwalificatieronde met Kroatië, Schotland en Letland kloppen ze de Scandinaviërs in barrageduels. Bondscoach De Sart opent het EK in Zwitserland met een 1-2 zege tegen Griekenland dankzij Koen Daerden en Tom Soetaers. Nadien zijn latere finalisten Tsjechië (0-1) en Frankrijk (0- 2) te sterk. Geen halve finales voor de Belgen.

13 november 2001: de Belgische beloften verslaan Zweden met 2-0 in Gent in de return van de barragematchen voor deelname aan het EK 2002. Bjorn Dewilde en Gonzague Vandooren maakten de doelpunten.

EK 2007 in Nederland: door halve finale naar Spelen

Eerst kloppen de beloften Ierland en Griekenland in een voorronde. Tegen Bulgarije verloopt het moeizamer. Maar ondanks 5.000 dolle Bulgaren — ze gooien met stenen — blijven de Belgen ijskoel. De Smet (2x), Martens en Legear zorgen voor een EK-ticket. Daar doen de U21 van zich spreken. Eerst een draw tegen Portugal. Dan een overwinning tegen Israël via Mirallas. Een puntendeling tegen gastland Nederland volstaat voor een plek in de halve finales. Daar blijkt Servië te sterk, maar de Olympische Spelen zijn binnen.

Eden Hazard in actie voor de U19 tegen Zweden in de voorrondes van het EK voor beloften 2007.

EK 2019 in Italië en San Marino: nul op het rekest

Na twaalf jaar droogte zijn de beloften er in 2019 eindelijk weer bij. In de kwalificaties bleef ons land ongeslagen in een groep met Zweden, Turkije, Hongarije, Cyprus en Malta. Op het hoofdtoernooi liep het dan weer een pak minder, al waren de mannen van bondscoach Johan Walem ook niet geholpen door de loting. Ons land werd ingedeeld in een zware poule met Italië, Polen en latere kampioen Spanje. Toen in de openingswedstrijd 3-2 werd verloren van Polen was het kalf eigenlijk al verdronken. Ook tegen Italië (1-3) en Spanje (2-1) gingen de beloften de boot in. Verschaeren en Bornauw zorgden in beide matchen voor de Belgische eerredders.

Yari Verschaeren was op het vorige EK voor beloften één van de Belgische doelpuntenmakers.