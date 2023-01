Straks debuteert Ronaldo tegen Messi, maar investering van 500 miljoen brengt ook op: hoe CR7 de Arabieren rijker maakt

Antwerp “Er is onherstel­ba­re schade aan zijn hart”: Marc Overmars, technisch directeur Antwerp, wacht lange revalida­tie na hartin­farct

Maandag verscheen hij voor het eerst weer (even) op de club, maar het is nog maar de vraag of en wanneer Marc Overmars weer zijn volledig takenpakket als technisch directeur bij Antwerp kan oppikken. De 49-jarige Nederlander had eind vorig jaar een hartinfarct en liep daar volgens de Nederlandse krant ‘De Telegraaf’ onherstelbare schade bij op.

9:50