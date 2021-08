Stopt het dan nooit? Aurelien Tchouameni (AS Monaco) racistisch bejegend door enkele supporters Sparta Praag

De Franse middenvelder Aurelien Tchouameni klaagde na het scoren van het openingsdoelpunt in de 37e minuut bij zijn coach Niko Kovac over racistische kreten uit de tribunes van de Generali Arena. Het ging om apengeluiden. Hij maakte zijn klachten vervolgens ook over aan de Engelse ref, Michael Oliver. Die vroeg de stadionomroeper het publiek eraan te herinneren dat bij een nieuw incident de wedstrijd zou worden stopgezet. Het spel hervatte na enkele minuten opnieuw, maar daar waren de Monaco-spelers duidelijk niet over te spreken.

Coach Niko Kovac sprak na afloop van de gewonnen wedstrijd (0-2) zijn afschuw uit over de apengeluiden die in het stadion te horen waren. “Maar we hebben de wedstrijd gewonnen en daarmee ook gewonnen van het racisme. We zijn allemaal heel erg bedroefd en walgen ervan dat het in de 21e eeuw doorgaat”, betoogde de Kroaat. “Een voetbalveld is een deel van de wereld. Dit soort gedrag moet echt worden gestopt. Ik hoop dat het niet meer gebeurt”, verzuchtte Kovac.