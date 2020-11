Ster van Denemarken, op de dool bij Inter: het dubbelleven van Christian Eriksen

Christian Eriksen is de Michy Batshuayi van Denemarken. Op de sukkel in clubverband, maar eens hij het shirt van de nationale ploeg over de schouders gooit, verandert hij in een superheld. Met dat verschil dat Batshuayi in de schaduw van Lukaku loopt en bij Denemarken de spotlights volledig op Eriksen zijn gericht. Christian Eriksen ís de Deense nationale ploeg, 102 caps heeft hij intussen. Dat de Denen vanavond aan Den Dreef überhaupt nog een kans hebben om zich te plaatsen voor de Final Four, is volledig te danken aan hun draaischijf. Eriksen zorgde voor de stuntzege op Wembley tegen Engeland en zette afgelopen zondag twee strafschoppen om tegen IJsland.