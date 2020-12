Stéphanie Frappart (36), de eerste vrouwelijke topref in de Champions League: “Een discussie van man tot man is soms moeilijk. Bij mij zijn ze rustiger”

"Ik voetbalde als meisje gewoon mee op de speelplaats. En daarna begon ik te voetballen bij een club bij ons in Val d'Oise. Een meisjesclub, ja. Maar toen ik later scheidsrechterscursussen begon te volgen, was ik de enige vrouw." Stéphanie Frappart vertelt haar geschiedenis vaak, en even vaak zie je dat ze zich afvraagt waarom ze dat opnieuw en opnieuw en opnieuw moet vertellen. Voor haar is er geen verschil: zij is scheidsrechter en toevallig is ze een vrouw. Het zegt meer over wat voor mannenbastion het voetbal nog altijd is, dan over de vrouw die toevallig beter een match kan leiden dan mee te voetballen. "Echt waar, barrières doorbreken en geschiedenis schrijven: ik ben daar niet mee bezig. Ik doe gewoon mijn job."