Standard zet samenwerking met trainer Montanier stop, CEO Grosjean: “Dit is een moeilijk moment voor iedereen”

Philippe Montanier (56) is niet langer de trainer van Standard. Dat bevestigde CEO Alexandre Grosjean. De nederlaag van vanavond tegen STVV was de druppel. Ook Montaniers assistent Mickaël Debève werd bedankt voor bewezen diensten.

Na een degelijk seizoensbegin onder Montanier, liep het de voorbije weken voor geen meter bij de Rouches. Standard kwam zeer moeilijk tot overwinningen en om zijn hachje te redden, moest Montanier de twee laatste matchen van het jaar winnen. Dat lukte niet. Vorige week ging Standard onderuit tegen Moeskroen, vanavond volgde een nieuw verlies tegen STVV. En daarvoor waren ook Kortrijk en AA Gent al te sterk voor de Luikenaars.

Het bestuur van de Rouches geloofde er niet meer in dat Montanier voor een kentering zou kunnen zorgen na nieuwjaar, zo zei CEO Alexandre Grosjean. “We hebben hem net onze beslissing over het ontslag meegedeeld. De situatie was moeilijk, maar we wilden Philippe de kans geven om deze crisis op te lossen. Maar eerlijk gezegd: we hadden voor vandaag al beslist dat we deze beslissing zouden nemen als het resultaat tegen STVV niet zoals gewenst was.”

Collectief falen

Grosjean had het ook over de vele nederlagen die Standard de voorbije weken leed. “’t Was een balans die we niet konden accepteren. De coach is daar uiteraard niet alleen verantwoordelijk voor. Het is een collectief falen. We winnen samen en we verliezen samen. Maar we hebben de beslissing nu genomen. Dat is een moeilijk moment, altijd. Voor ons, voor de spelers, voor de staf. Philippe werd geapprecieerd en hij hield ook van de club. Dat zei hij me net nog.”

Standard moet dus op zoek naar een nieuwe T1. Namen van kandidaten kon Grosjean nog niet noemen. “Daarvoor is het te vroeg. We hebben verschillende pistes, maar het is te vroeg om daar al iets over te zeggen. We zullen de beste keuze voor Standard trachten te maken.”

De vraag kwam ook of Michel Preud’homme een optie is. Grosjean kon dat niet uitsluiten, maar de kans dat ‘MPH' effectief de opvolger van Montanier wordt, is volgens onze informatie zeer klein.

