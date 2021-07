Standard vist achter het net: Zinho Vanheusden zet carrière voort bij Genoa

Serie AZinho Vanheusden (21) zien we voorlopig niet meer terug in de Jupiler Pro League. De Rode Duivel zet zijn carrière voort bij Genoa, hij wordt voor één jaar verhuurd door Inter Milaan. Standard vist zo achter het net.

Eindelijk duidelijkheid.

Het waren enerverende dagen voor Vanheusden en zijn entourage.

Maar kijk, alles komt altijd in orde.

Nadat de Rouches eerder al een overeenkomst vonden met de Italiaanse landskampioen - zij komen hun beloftes van twee jaar geleden na en kopen Vanheusden terug voor zestien miljoen euro, hij tekent er een contract voor vijf jaar -, is er nu ook zekerheid over de toekomst van de speler zelf.

Die ligt bij Genoa en niet bij Standard, nochtans was dat de wens van de Luikse club. Maar Inter zag daar geen heil in. In eerste instantie om sportieve redenen, ze vinden dat hij op dit moment geen stappen meer kan vooruit zetten in België. Valt iets voor te zeggen. Zeker omdat de Rouches geen Europees spelen volgend seizoen. Ook Cagliari, Spezia, Sassuolo en Bologna waren in de running om onze landgenoot tijdelijk over te nemen.

Zo komt er (voorlopig) een einde aan de carrière van Vanheusden in de Jupiler Pro League.

Als jonge gast bij Standard vertrokken naar Inter, nadien teruggekeerd toen Ricardo Sá Pinto trainer was van de Rouches. In zijn debuutwedstrijd tegen AA Gent liet hij destijds al zijn kwaliteiten zien. Sterk, gezond agressief in de duels - een doorzetter.

De doorbraak kwam er echter pas met Michel Preud’homme als coach. Vanheusden wierp zich op tot basisspeler en tot sterkhouder. Hij had ook impact in de kleedkamer, waar hij graag gezien was. Zijn werkethiek als voorbeeld voor de anderen.

MPH vertrok vorig seizoen, Philippe Montanier kwam. De Fransman maakte Vanheusden aanvoerder. Zijn leiderskwaliteiten als eerste argument. Hij debuteerde ook als Rode Duivel in een oefenwedstrijd tegen Ivoorkust.

Maar pech bleef hem achtervolgen. Nadat hij eerder al twee knieblessures opliep, scheurde Vanheusden in november vorig jaar zijn kruisbanden in een wedstrijd tegen KV Oostende. De pijnlijke schreeuw in het lege stadion ging door merg en been.

Vanheusden vocht echter terug. Hij was dag en nacht bezig met zijn herstel, stond sneller dan verwacht op het veld. Én bondscoach Martínez zette de verdediger op de reservelijst voor het EK - Vanheusden trainde mee met de groep tot vlak voor het toernooi en liet een uitstekende indruk. Het WK in Qatar is allang geen droom meer, het kan realiteit worden.

Op dat moment wist hij nog niet waar hij volgend seizoen zou spelen. Hij vertrok met vakantie, trainde daarna een paar dagen mee op l’Académie. Wachten op wat komen zou.

Een maand later kent hij dus wel de volgende etappe in zijn carrière. Bij Genoa in de Serie A. Waar hij rustig verder kan groeien in een sterkere competitie.

Ach, uiteindelijk vaart elke betrokken partij er goed bij.

Standard heeft extra centen, Inter Milaan laat een talent verder ontwikkelen - tevens een goede zaak voor de Rode Duivels -, Genoa heeft er uitstekende verdediger bij en Vanheusden zal er in principe sterker worden.

Alles en iedereen wint.

Zijn hart ligt nog steeds op Sclessin - een kind van het huis. Wie weet keert hij ooit nog terug naar Luik. Door de grote poort, met de aanvoerdersband rond de arm.

