Standard verslaat KV Kortrijk met het kleinste verschil en is zeker van een verlengd verblijf in 1A

Luka Elsner keerde vanmiddag voor het eerst terug naar het Guldensporenstadion. De Sloveen verbrak in oktober eenzijdig zijn arbeidsovereenkomst bij KV Kortrijk en trok naar Standard. KVK-voorzitter Ronny Verhelst was woedend en vertelde aan onze redactie dat hij het competitievervalsing vond. Ook Gilles Dewaele zag vanmiddag zijn oude ploeggenoten terug. Zowel Kortrijk als Standard spelen een grijs seizoen en zijn bezig aan een dramatische reeks. De troepen van Karim Belhocine sprokkelden na Nieuwjaar amper zes punten uit twaalf wedstrijden. De Rouches waren voor deze partij zelfs nog niet zeker van het behoud. Het moest een punt pakken om zeker te zijn van een verlengd verblijf in 1A.

Bij Kortrijk ontbrak sterkhouder Faïz Selemani met een schouderblessure. De Comorees - die al dertien keer scoorde deze jaargang - komt dit seizoen niet meer in actie. Bij Standard waren Sissako en Raskin niet van de partij. Sissako was geschorst en Raskin is - net als Selemani - out voor de rest van het seizoen.

Het eerste halfuur was er eentje om snel te vergeten. Beide teams speelden enorm slordig en konden het leer amper in de ploeg houden. Het was wachten tot minuut 27 op het eerste echte doelgevaar. Moreno kwam goed naar binnen vanop zijn linkerflank en haalde uit, maar de poging van de Colombiaan ging nipt over de kooi van Henkinet. Na die knal schoot Kortrijk wakker en was het de betere ploeg. Mbayo kon enkele keren dreigen met een zijn snelheid en leuke acties. Herrmann - die voor het eerst in de basis stond kreeg een goede kopkans - maar de boomlange spits knikte onvoldoende naar beneden. Zo gingen we met een brilscore rusten.

Toen Elsner uit de catacomben kwam om aan de tweede periode te beginnen, floten de KVK-supporters hem uit. Ze zijn het vertrek van de Sloveen duidelijk nog niet vergeten. Ook na de pauze was de thuisploeg snediger en kregen ze enkele mooie mogelijkheden. Standard kwam amper over de middellijn en speelde wederom een flauwe partij, maar het waren wel de Rouches die konden scoren. Invaller Amallah zette de Luikenaars met een héérlijke lob op voorsprong. Een absolute klassegoal van de Marokkaanse middenvelder. De Rouches kwamen niet meer in de problemen en zijn dankzij deze zege, zeker van het behoud.

