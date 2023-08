Stale Solbakken coachte (bijna) Anderlecht-aanwinst Delaney: “Hij kan de baas zijn, maar ook ‘one of the boys’”

KIJK. Guardiola krijgt boete en lijkt dan kwaad op parkeer­wach­ter: "Een foto met mij? Dan ga je betalen”

Net zoals zijn tactiek is ook de humor van Pep Guardiola soms ondoorgrondelijk. Dat leverde gisteren een komisch moment op, toen de Spaanse coach van Man City ontdekte dat hij een boete gekregen had wegens foutparkeren in Manchester.