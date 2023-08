Stale Solbakken coachte Anderlecht-aanwinst Delaney: “Hij kan de baas zijn, maar ook ‘one of the boys’”

“Dit is de comeback van Charles De Ketelaere”: Italiaanse media meteen lyrisch over droomde­buut ‘CDK’ bij Atalanta

Van een droomdebuut gesproken. 38 minuten had Charles De Ketelaere nodig om bij zijn invalbeurt zijn rekening te openen bij Atalanta, iets wat bij AC Milan nooit lukte. De Italiaanse pers was meteen lovend over het optreden van onze landgenoot in het shirt van de club uit Bergamo: “Dit leek niet op een debuut.”