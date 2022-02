Staande ovatie: 259 dagen nadat hij op EK in elkaar stuikte, maakt Christian Eriksen emotionele comeback

Premier LeagueEmotionele taferelen in Londen. Christian Eriksen heeft zijn comeback gemaakt in Brentford - Newcastle, 259 dagen nadat hij op het EK in mekaar stuikte. Hij kreeg toen een hartstilstand op het veld.

De Deen (30) voetbalt ondertussen met een defibrillator en is fit bevonden voor topsport. Zijn comeback was aangekondigd. Maandag zette hij een laatste stap. In een oefenwedstrijd tegen Rangers gaf hij twee assists.

Eriksen tekende in januari voor de Premier Leagueclub, dat met Thomas Frank een Deense trainer heeft. Bij Inter werd zijn contract ontbonden. In Italië zijn de medische regels strenger. Spelen met een defibrillator is er uit ten boze.

Eriksen kwam in minuut 52 het veld op bij een 0-2-achterstand tegen Newcastle, dat na de Saoedische overname en enkele stevige transfers aan een opmars is begonnen. Afwachten of hij snel weer het niveau kan oppikken, want Brentford zal de creativiteit van de Deense spelmaker kunnen gebruiken in de strijd om degradatie.

