Spreek Antwerp en coach Brian Priske niet over het vangnet van de Conference League: “Daar denkt niemand aan”

Omonia Nicosia, landskampioen en bekerwinnaar van Cyprus weliswaar, schakelde in de vorige ronde Flora Tallinn uit. Zonder overschot, het kwam zelfs tot penalty’s. Een onoverkomelijke horde richting Europa League lijken de Cyprioten dus niet, maar in voetbal weet je nooit. Gelukkig heeft Antwerp, mocht het toch fout lopen, met de poules van de Conference League nog een vangnet. Dat neemt toch meteen een beetje druk weg, zou je denken, maar voor Priske, en bij uitbreiding heel Antwerp, geldt dat allesbehalve.

Priske: “De druk is net hetzelfde. Niemand denkt aan de Conference League nu. Mijn bedoeling, die van de club en van de voorzitter is om ‘vollebak’ voor die Europa League te gaan. Dat is de ambitie van iedereen hier.”

Verliezen is dus uit den boze. Staat of valt jullie seizoen met deze twee matchen?

“Goh, dat vind ik toch wat moeilijk om te zeggen. Het zou een ontgoocheling zijn mochten we eruit gaan, maar op dit moment denkt niemand aan verlies. We willen hier een goed resultaat meepakken naar België en hebben daar heel veel vertrouwen in. We weten dat het niet makkelijk zal zijn, maar als we ons eigen spel spelen, met zoveel mogelijk hoge pressing, balbezit en kansen, moet het lukken. Omonia is een prima ploeg met veel ervaring, maar ik ben ervan overtuigd dat we genoeg kwaliteit hebben om hen te verslaan. Er staan nog twee moeilijke wedstrijden tussen ons en de Europa League-poules, maar we zijn klaar.”

Volledig scherm Birger Verstraete en Brian Priske. © BELGA

Is Radja Nainggolan dat ook? Hij zei zelf dat hij zich 70 procent fit voelde. Is dat genoeg om aan de aftrap te staan?

“Hij is mee, dus kan hij spelen. We zullen zien of dat van bij het begin van de match is, of later. Maar ik heb niemand meegenomen om op de bank of op de tribune te zitten.”

Hij trainde nog maar twee keer mee, heeft daarvoor enkele weken stil gelegen. Is het geen risico om hem te snel te brengen?

“Dat is altijd een risico, bij iedereen. En uiteraard weten we wat hij de voorbije weken en maanden gedaan heeft. We zullen zien of Radja minuten krijgt, maar hij is er alleszins klaar voor, anders was hij thuis gebleven.”

Fischer en Frey zijn er niet bij, dat zijn zeven van de acht Antwerpse goals die ontbreken.

“Het leuke bij Antwerp is dat we heel veel goeie spelers hebben, met veel kwaliteiten. Ik zag een heel goeie Jo (Eggestein, red.) op Charleroi en heb ook veel vertrouwen in de andere spelers. Iemand anders moet en zal hun rol overnemen.”

Volledig scherm © BELGA