Sportwereld brengt hulde aan Michel Verschueren: “Hij was de cement van Anderlecht”

Aimé Anthuenis: “Michel was de cement van Anderlecht”

Aimé Anthuenis trok van Racing Genk naar Anderlecht waar hij van 1999 tot en met 2002 de sportieve leiding op zich nam en samenwerkte met de vandaag overleden Michel Verschueren. Bij Genk was Anthuenis net kampioen geworden, hij deed dat bij Anderlecht de volgende twee seizoenen over. Daarna was de chemie tussen beide partijen op en in 2002 werd Anthuenis bondscoach bij de Rode Duivels.

“Men heeft mij dikwijls gevraagd hoe het was om met Michel Verschueren samen te werken. Ik kan daar enkel op antwoorden dat hij altijd zeer correct was”, zegt Anthuenis. “Hij bemoeide zich ook niet met het sportieve, maar hij was zeker een soort van bezieler van Anderlecht. Voor mijn periode was hij al bezig met het sociogebeuren, loges en de viptoestanden. Ik zag hem als een heel begeesterend man, bijzonder actief met sterke ideeën. Mister Michel was ook van alles op de hoogte bij Anderlecht. Hij wist alle nieuws van spelers tot aan de top van het bestuur. Hij stond ook zeer dicht bij Roger en Constant Vanden Stock. Hij was een man met het hart op de tong en de tussenpersoon tussen alle geledingen van de club.”

Volgens Anthuenis had Verschueren een bijzondere visie. “Hij begon als physical trainer bij Eendracht Aalst en is door de jaren heen verder doorgegroeid tot bij Anderlecht. Hij was de bezieler van het horecagebeuren in het stadion, het befaamde Saint Guidonrestaurant. Michel Verschueren was een manager die alles beheerde, maar iedereen liet werken. Als trainer van Anderlecht liet hij me doen. Hij bemoeide zich niet met mijn werkwijze, maar vond wel dat er resultaten moesten worden geboekt. Was het werk goed, dan steunde hij u ten volle. Eigenlijk was Michel Verschueren de cement van Anderlecht”, aldus Anthuenis.

Volledig scherm © BOLCINA/CROCHET/PHOTO NEWS

Jan Mulder: “Figuur die een lege plek achterlaat”

Pär Zetterberg: “Hij hield van spelers die de belangen van Anderlecht boven die van zichzelf plaatsten”

Ook Pär Zetterberg betreurt het overlijden van Verschueren. “Hoe kan ik me de ondertekening van mijn eerste contract niet herinneren? Ik was 16 jaar oud, kwam uit mijn geboorteland Zweden en was slecht gekleed. Ik had lang haar en droeg een oorbel. Zijn blik zei veel over zijn eerste indruk, maar hij was verstandig genoeg om het te negeren. Ik voldeed echter verre van aan de standaarden van Anderlecht. Twee of drie jaar later, toen ik mijn haar knipte en geen oorbel meer had, was hij blij dat hij me dat advies (om zijn uiterlijk te veranderen, red.) had gegeven. Een beetje alsof het dankzij hem was. Zo was hij, Mister Michel. Bezorgd over het imago van zijn club, maar ook over de ontwikkeling van zijn jonge spelers. We konden het altijd heel goed met elkaar vinden, want hij hield van spelers die de belangen van Sporting boven die van zichzelf konden plaatsen. Want zo was hij ook.”

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photo News

Patrick Lefevere: “Wat ik van hem heb geleerd? Ik wilde dat inventieve kopiëren naar de koers”

Patrick Lefevere, baas van wielerploeg Quick.Step-Alpha Vinyl en lid van de raad van bestuur van Anderlecht, kende Michel Verschueren al lang. Ze kwamen elkaar in de jaren 90 vaak tegen in de loges van het Astridpark. “Michel kwam iedereen in de businessseats een goeiedag zeggen”, vertelt Lefevere. “Met die loges zette hij het moderne voetbal in België op de kaart. Anderlecht was de eerste club in België met dergelijke luxezitjes. Wat ik van hem heb geleerd? Ik wilde dat inventieve kopiëren naar de koers. Waar kunnen wij in het wielrennen vernieuwen naar het voorbeeld van zijn realisaties? Hij was trouwens ook een koersliefhebber, hé. Hij stuurde veel berichtjes. Wij waren overigens redelijk direct in onze communicatie. Hij hanteerde soms ook nogal een harde stijl.”

“Voor de mensen bij Anderlecht die met hem samenwerkten, is dit een harde klap”, vervolgt Lefevere. “Hij heeft veel betekend voor de club. Al was hij op het einde niet zo blij met die overname en het feit dat zijn zoon (Michael, red.) niet meer zo nauw betrokken was bij de raad van bestuur.” Lefevere stelt dat het even geleden was dat hij Michel nog hoorde. “Hij was niet meer zo goed te been. Hij volgde alles wel nog, maar Michael vertelde mij onlangs dat hij fel achteruit aan het gaan was. Dat kon je ook zien op enkele foto’s. En met zijn vrouw die recent was overleden...”

Volledig scherm © Florian Van Eenoo Photo News

Het overlijden van Verschueren lokt op sociale media heel wat reacties uit:

Volledig scherm . © Instagram Romelu Lukaku

