SPORTSCHANDALEN (1). “Verraden door zijn kapitein en beste vriend”: John Terry vs. Wayne Bridge, het overspel waar Engeland wekenlang hysterisch van werd

Overspel, verraad, een aanslag tot zelfs een opzettelijke crash in de Formule 1. Drama en intrige domineren ook de sport. In onze nieuwe meerdelige reeks ‘Sportschandalen’ diepen we de strafste verhalen op die hele (sport)wereld in de ban hielden. De krantenkop die we vandaag van onder het stof halen: ‘John Terry cheats on wife’.