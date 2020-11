Spoedoperatie Diego Maradona geslaagd, maar herstel kan maanden duren

Iets na zeven uur in de avond (lokale tijd) bereikte de ambulance waarin de voetbalster en zijn dochter Giannina werden vervoerd het ziekenhuis in Olivos. In de gerenommeerde kliniek, gelegen in een noordelijke buitenwijk van hoofdstad Buenos Aires, ging hij even na negen uur onder het mes.

De ongeveer 80 minuten durende ingreep werd uitgevoerd door een team dat onder leiding stond van neurochirurg Leopoldo Luque, de persoonlijk arts van Maradona. “Ik kon het hematoom (bloeduitstorting, red.) met succes verwijderen, en Diego verdroeg de operatie zeer goed”, aldus Luque tegen de bij de kliniek aanwezige pers. De arts kreeg daarop een daverend applaus van toegestroomde fans.

Hoewel diezelfde Luque eerder nog sprak van een “routine-ingreep”, mogen we niet meteen rekenen op een snelle terugkeer van ‘El Diego’ langs de lijn van het voetbalveld. Volgens de door Télam geraadpleegde neuroloog Alejandro Anderson kan het herstel namelijk enkele maanden in beslag nemen.

De situatie leek maandag aanvankelijk niet ernstig toen Maradona in het ziekenhuis opgenomen werd met bloedarmoede en lichte uitdrogingsverschijnselen. “Hij voelde zich niet lekker en daarom deze opname. We willen hem minimaal drie dagen in het ziekenhuis houden”, vertelde Luque toen nog. Maar in de loop van dinsdag bleek dat de situatie van ‘Pluisje’ toch niet zo goed was als aanvankelijk gedacht.

Live op televisie

Vanaf dat moment hield bijna heel Argentinië zijn adem in. De rit vanuit het ziekenhuis in het zuidelijker gelegen La Plata naar de kliniek in Olivos werd dinsdagavond dan ook live uitgezonden op de lokale televisie. In beide steden hadden zich inmiddels tientallen fans verzameld die Diego met vuurwerk, spandoeken en gezang een hart onder de riem wilden steken. Bij de kliniek in Olivos waren op dinsdagnacht nog altijd aanbidders aanwezig.

Vrijdag mocht hij nog zestig kaarsjes uitblazen en stond hij in La Plata bij zijn club Gimnasia y Esgrima nog in de dug-out voor de Argentijnse competitiestart tegen Patronato. Voor even althans, want Maradona zou 18 minuten na de start van de (gewonnen) wedstrijd vertrekken. Beelden van die dag tonen aan dat hij niet in de beste gezondheid verkeerde en verkeert. Op weg naar zijn ‘troon’ moest hij ondersteund worden door twee medewerkers van de club. De voormalig wereldkampioen moest zijn mondmasker zelfs afdoen om zich verstaanbaar te maken.

Drie dagen later raakte bekend dat hij zich vrijwillig liet opnemen in een ziekenhuis in La Plata. Hij voelde zich al een tijdje niet goed, zo vertelde dokter Luque toen al aan Argentijnse media. Aanvankelijk zou het vooral gaan om een mentaal en emotioneel probleem. “Psychologisch gaat het niet te best en bij hem komen daar altijd fysieke klachten bij kijken. Diego is iemand die zich soms heel goed voelt en soms helemaal niet. Het is niet gemakkelijk om Maradona te zijn. De afgelopen week veranderde zijn houding. Hij werd bozer en terughoudender.” Wellicht zit zijn verjaardag - die hem deed terugblikken op z’n leven - daar voor iets tussen. “Zijn verjaardag deed hem veel dingen oprakelen”, stelde Luque.

Medische voorgeschiedenis

Diego Maradona heeft wel al vaker last gehad van medische klachten. Zo werd hij in 2004 al eens opgenomen in het ziekenhuis met hart- en ademhalingsproblemen, een gevolg van zijn veelvuldig cocaïnegebruik. Later liet hij zich behandelen voor z'n drugsverslaving en onderging Maradona een maagoperatie om gewicht te verliezen. In 2007 ging hij zelf naar het ziekenhuis, deze keer om zijn alcoholverslaving te laten behandelen.

Ook de laatste jaren ging het niet al te best met de voormalige stervoetballer. In 2018 viel hij voor de ogen van hele wereld flauw op het WK voetbal in Rusland tijdens de wedstrijd Argentinië-Nigeria. In januari 2019 werd hij nog maar eens opgenomen in het ziekenhuis voor een interne bloeding in de maag.

