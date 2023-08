Speelt Antwerp Champions League op de Bosuil? En hoe geraak je aan tickets?

Voor het eerst bereikt Antwerp de poulefase van de Champions League . Komen de Real Madrids en Manchester City’s straks naar de Bosuil, of zoekt de Great Old een ander stadion? Wie kan er allemaal tickets kopen? En hoe zit het met de verplaatsingen?

Het Bosuilstadion van Antwerp heeft zijn beperkingen. Door de intussen gekende problemen tussen de club en grondeigenares Tania Mintjens is de helft van het stadion niet afgewerkt. De onderhandelingen liggen op dit moment ook helemaal stil. Tribune 2 is in z'n totaliteit onbruikbaar. Antwerp kan daardoor de Bosuil maar voor een deel vullen. Zeker omdat de UEFA eist dat er enkel zitplaatsen zijn. De capaciteit is daardoor teruggebracht tot zo’n 15.000.

Drie jaar geleden werkte Antwerp al een Europese campagne af in het veel grotere Koning Boudewijnstadion in Brussel. Is zo’n scenario weer een optie? In principe niet. Op papier kán het wedstrijden in Brussel organiseren, maar Antwerp heeft altijd de intentie gehad om de trouwe supporters in hun eigen stadion te bedienen. Wanneer de Europese topclubs straks tegen Antwerp spelen, zal dat dus zo goed als zeker in de halfverbouwde Bosuil gebeuren.

Met de lege Tribune 2 als doorn in het oog. Niet alleen van Paul Gheysens, maar ook van miljoenen tv-kijkers. Antwerp bekijkt of de camera’s aan de overzijde kunnen geplaatst worden, maar dat is een dure grap omdat de kabels aan de hoofdtribune binnenkomen.

U wil een ticket of mini-abonnement voor de thuismatchen van Antwerp in de Champions League en weet niet waar te beginnen? Dat is normaal. Op dit moment is er nog geen sluitende zekerheid over de prijs en de verdeling van de tickets. Antwerp laat bij monde van persverantwoordelijke Erwin Van den Sande weten dat die info “nog niet bekend” is.

Wél een zekerheid: indien u geen abonnement voor de Belgische competitie hebt bij de Great Old is de kans bijzonder klein dat u aan tickets geraakt. Van de 15.000 beschikbare plaatsen in het stadion zijn er minstens 5 procent (750 plaatsen) voorbehouden voor de bezoekende clubs. Daarnaast eist de UEFA nog een deel van de hoofdtribune op voor VIPS en zakenrelaties. Het resterende aantal tickets voor Antwerp-fans komt dan neer op zo’n 13.500 stuks.

Wat op zijn beurt niet zo gek veel meer is als het aantal bestaande abonnees van Antwerp. Die zullen bij de Champions League-verkoop altijd voorrang krijgen op niet-abonnees. Als er toch nog losse tickets of abonnementen te koop zouden zijn (indien abonnees niet intekenen op de CL-abonnementen of de UEFA zijn plaatsen niet gevuld krijgt), zullen geïnteresseerden een One-account moeten hebben, een soort van supporterskaart bij de club. Elke persoon die een ticket wil, moet een One-account hebben.

Kan u een Europese uitwedstrijd van Antwerp in de Champions League bijwonen? Ook daar zijn de plaatsjes beperkt. De club geeft 70 procent van de beschikbare tickets voor de away-games aan de FASC, de overkoepelende supportersvereniging. De FASC verdeelt de tickets over de verschillende supportersclubs. De overige 30 procent en de tickets die de FASC niet verkoopt, zullen via losse verkoop aangeboden worden. Ook hier geldt dat iedereen die een ticket wil kopen een One-account moet hebben.

Hoeveel tickets voor uitwedstrijden Antwerp exact krijgt, is nog niet gekend: het gaat om minimum 5 procent van de totale stadioncapaciteit van de tegenstander. Bij een bezoek aan Real Madrid zullen er dus in principe meer plaatsen beschikbaar zijn dan voor een verplaatsing naar PSV.

Bij de Europese verplaatsing naar AEK Athene bleek dat niet alle beschikbare tickets verkocht waren. De verre reis en de dure kosten zaten daarvoor tussen.

