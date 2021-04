Spannende dagen in het verschiet: UEFA dreigt clubs uit te sluiten die deelnemen aan Super League

Waasland-Beveren Laatste kans voor Waas­land-Beveren, Hayen laat niets aan toeval over: “Match op leven en dood”

11:00 Waasland-Beveren heeft nog één kans om mogelijk in 1A te blijven. Als het wint op OH Leuven en Moeskroen pakt geen punt tegen Club Brugge, is de zeventiende plek binnen -en de barrages tegen Seraing uit 1B- binnen. Coach Nicky Hayen: “We hebben maar één kans, dit is ‘one shot’.”