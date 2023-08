Spaanse vrouwen kronen zich tot wereldkampioen na nipte, maar verdiende zege tegen Engeland

De finale van het WK vrouwenvoetbal tussen Spanje en Engeland kondigde zich aan als een clash tussen stijlen. Het technisch onderlegde Spanje tegen het fysiek sterke Engeland. De Spaanse vrouwen domineerden de beginfase met snel combinatievoetbal, maar de eerste grote kans was wel voor Engeland. Na een mooie aanval haalde Hemp uit, maar het schot spatte uiteen op de dwarsligger.

Vlak voor het halfuur klom Spanje op voorsprong. Linksachter Carmona rukte mee op en knalde de bal knap overhoeks binnen. ‘La Roja’ was baas en ging op zoek naar een tweede treffer, maar bij de rust stond het 1-0.

Engeland besefte dat het in de tweede helft moest komen en deed dat ook. Hemp kreeg dé kans op de gelijkmaker, maar trapte naast. Tot overmaat van ramp voor de Engelsen ging de bal niet veel later aan de overkant op de stip wegens hands. Hermoso kon de wedstrijd beslissen, maar Earps hield Engeland in leven.